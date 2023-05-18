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أوكرانيا تعلن إسقاط 29 صاروخا روسيا من أصل 30 ليل الاربعاء الخميس

أخبار دولية
2023-05-18 | 03:25
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أوكرانيا تعلن إسقاط 29 صاروخا روسيا من أصل 30 ليل الاربعاء الخميس
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أوكرانيا تعلن إسقاط 29 صاروخا روسيا من أصل 30 ليل الاربعاء الخميس

أعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أنه أسقط 29 صاروخ كروز من أصل ثلاثين أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد.
     
وأفاد سلاح الجو في بيان على تلغرام، بأن الدفاعات الجوية "دمرت 29 صاروخ كروز" وأربع مسيّرات روسية.

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أوكرانيا

إسقاط

صاروخ

روسيا

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