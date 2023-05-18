باطرفي للـLBCI: التحضيرات تميّز القمة العربية في جدة

باطرفي للـLBCI: التحضيرات تميّز القمة العربية في جدة

رأى الكاتب السياسي الدكتور خالد باطرفي أن التحضيرات هي ما يميّز القمة العربية في جدة، فأسلوب السعودية هو دائما بإعطاء أهمية للتحضير الذي يسبق أي مشروع.



واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، الى أن ايران ابدت تجاوبا باكثر من ملف واصبحت تخفض من تدخلاتها وتقنع الطرف الاخر بالتجاوب، لافتا الى وجوب وجود قرار شامل وموحد على صعيد الدول العربية بعدم التدخل بالشؤون العربية.



وقال: "الكرة في الملعب السوري بالالتزام بما وعدوا به، ولا يجب استخدام الطرق والمعابر لتهريب المخدرات، وعودة سوريا الى الصف العربي سيساهم بحل الكثير من المشكلات، والاتفاق الايراني - السعودي سيسهل المسارات".



وتابع: "يجب ان يكون هناك قرار شامل وموقف موحد من قبل الدول العربية برفض أي تدخل بالشؤون الداخلية للبلدان، ويجب أن يرى العالم أننا نتكلم بصوت واحد وأن موقفنا واحد".