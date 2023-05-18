تفاصيل اليوم في تحضيرات القمة العربية

بريطانيا ستعيد حاملة طائرات الى المحيط الهادئ في 2025

بريطانيا ستعيد حاملة طائرات الى المحيط الهادئ في 2025

مولدافيا تريد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي "في أسرع وقت" لحماية نفسها من روسيا