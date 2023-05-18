الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مولدافيا تريد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي "في أسرع وقت" لحماية نفسها من روسيا

أخبار دولية
2023-05-18 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مولدافيا تريد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي &quot;في أسرع وقت&quot; لحماية نفسها من روسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مولدافيا تريد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي "في أسرع وقت" لحماية نفسها من روسيا

الرئيسة ساندو لوكالة فرانس برس: مولدافيا تريد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي "في أسرع وقت" لحماية نفسها من روسيا

أعلنت رئيسة مولدافيا مايا ساندو في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن بلادها تريد الانضمام الى الاتحاد الأوروبي "في أسرع وقت ممكن" لحماية نفسها من التهديد الروسي معربة عن الأمل في صدور قرار "في الأشهر المقبلة" بشأن فتح مفاوضات بهذا الصدد.
 
وقالت ساندو قبل ايام من تظاهرة مؤيدة لأوروبا تليها قمة أوروبية غير مسبوقة في شيسيناو "نعتقد أنه لا يمكننا إنقاذ ديموقراطيتنا إلا عبر الانضمام الى الاتحاد الأوروبي".
 
وأضافت رئيسة مولدافيا البالغة من العمر 50 عاما على هامش قمة لمجلس أوروبا انتهت الثلاثاء في ايسلندا إن "روسيا ستبقى مصدرا كبيرا لعدم الاستقرار في السنوات القادمة ويجب أن نحمي أنفسنا".
 
وتنظم هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم 2,6 مليون نسمة، في 1 حزيران أول قمة كبرى تضم أوروبا الموسعة، مع دول المجموعة السياسية الأوروبية وأبرز دول القارة.
 
في شباط اتهمت ساندو روسيا بتدبير انقلاب للاطاحة بالسلطة في شيسيناو.
 
دعت ساندو التي تتولى السلطة في أفقر دول أوروبا منذ 2020، الى تجمع كبير مؤيد للاتحاد الأوروبي الأحد يهدف الى التعبير عن دعم المولدافيين للانضمام الى التكتل.
 
وقالت أول امرأة تتولى الرئاسة في هذه الدولة الصغيرة التي تخضع منطقة كاملة منها هي ترانسنيستريا بحكم الأمر الواقع لسيطرة روسيا، إن "الحرب في أوكرانيا أوضحت الأمور جيدا: نرى بشكل واضح جدا الآن ما يريد العالم الحر قوله وما يعنيه العالم الاستبدادي لنا جميعا".
     
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا الى تحريك فرضية كانت غير مرجحة حتى الآن وهي انضمام اوكرانيا ومولدافيا الى الاتحاد الاوروبي على المدى المتوسط.
 
وقالت الرئيسة المولدافية في مقابلتها مع وكالة فرانس برس في ريكيافيك "نعتقد ان الانضمام مشروع واقعي ونرغب في أن يحصل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن" معربة عن الأمل في صدور "قرار حول فتح مفاوضات في الأشهر المقبلة".
     
منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع مرشح رسمي في حزيران 2022 لكنه يطالب بمواصلة الاصلاحات لا سيما مكافحة الفساد.
 
واذا كان انضمام مولدافيا، الدولة الصغيرة الواقعة على حدود رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، سيكون بدون شك أسهل بسبب حجمها، فلا تزال هناك الكثير عقبات كثيرة أمام دخولها التكتل وهذه العملية قد تستغرق حتى العام 2030 على الأقل.
 
بالإضافة الى وضعها الاقتصادي الهش ومشاكل الفساد، على مولدافيا أيضا ان تجد حلا لمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية، وهي منطقة موالية لروسيا يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة في شرق البلاد.
     
وقالت رئيسة مولدافيا التي بدأت بلادها الانسحاب من مجموعة الدول المستقلة التي تقودها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق "لا يزال لدينا عدد من الأمور للقيام بها، لكننا نعمل جاهدين جدا وهذا بات هدفنا الرئيسي الآن".
 

أخبار دولية

مولدافيا

الاتحاد الاوروبي

روسيا

LBCI التالي
بريطانيا ستعيد حاملة طائرات الى المحيط الهادئ في 2025
محمد هويدي للـLBCI: سوريا مهتمة بالعمل العربي المشترك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-10

واشنطن: موسكو تهدف إلى زعزعة استقرار مولدافيا والإتيان بحكومة "صديقة لروسيا"

LBCI
أخبار دولية
2023-03-02

روسيا تدعو مولدافيا إلى وقف "خطاب المواجهة"

LBCI
أخبار دولية
2023-02-24

مولدافيا تنفي أي "تهديد مباشر" من أوكرانيا لمنطقتها الانفصالية الموالية لروسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-24

روسيا "سترد" إذا هاجمت أوكرانيا المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:57

بريطانيا ستعيد حاملة طائرات الى المحيط الهادئ في 2025

LBCI
أخبار دولية
04:02

محمد هويدي للـLBCI: سوريا مهتمة بالعمل العربي المشترك

LBCI
أخبار دولية
03:45

باطرفي للـLBCI: التحضيرات تميّز القمة العربية في جدة

LBCI
أخبار دولية
03:27

خروج قطار ينقل الحبوب عن سكته في القرم... والسلطات المحلية تعتبره حادثا مشبوها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:30

عادل امام يحتفل بعيد ميلاده.. هكذا بدا في سنّ الـ 83 (صور)

LBCI
أمن وقضاء
04:33

القاضي أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان... وجلسة لاستجواب رجا سلامة في 15 حزيران

LBCI
أخبار دولية
01:23

بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة

LBCI
اقتصاد
2023-05-14

وزارة المالية: غداً هو اليوم الأخير للاستفادة من اعفاءات الغرامات على الضرائب والرسوم والمخالفات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:08

حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة

LBCI
أخبار لبنان
15:27

الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية

LBCI
رياضة
13:36

مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة

LBCI
امن وقضاء
13:08

حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:41

مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..

LBCI
أخبار لبنان
06:22

بيان للامن العام حول جوازات السفر..

LBCI
فنّ
08:56

ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية

LBCI
أخبار لبنان
15:27

الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية

LBCI
أمن وقضاء
02:48

نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري

LBCI
اخبار البرامج
11:17

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟

LBCI
صحف اليوم
00:06

سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة (النهار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة