85 قتيلا في المواجهات بين مربي ماشية ومزارعين في وسط نيجيريا

مسؤولون محليون: 85 قتيلا في المواجهات بين مربي ماشية ومزارعين في وسط نيجيريا حسب حصيلة جديدة

ارتفع عدد القتلى في الاشتباكات التي جرت بين رعاة ومزارعين في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا من ثلاثين إلى 85، كما أعلن مسؤول محلي الخميس.



وصرح رئيس مجلس الحكم المحلي وزير دابوت دانيال لوكالة فرانس برس انه عقب الهجمات التي وقعت الاثنين في منطقة مانغو "انتشلت 85 جثة".

