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رئيس وزراء أرمينيا يقول إنه وافق على لقاء رئيس أذربيجان في موسكو في 25 الحالي

لقاء بين رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان في موسكو في 25 الحالي



أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الخميس أنه وافق على مقترح روسي لعقد محادثات في موسكو الأسبوع القادم مع رئيس أذربيجان، الخصم التاريخي.



وقال باشينيان لحكومته في يريفان، "تلقينا مقترحا من روسيا لعقد اجتماع ثلاثي على أعلى المستويات بوساطة رئيس روسيا في 25 أيار. قبلنا هذا المقترح".