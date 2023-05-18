الجيش الروسي يؤكد "تدميره" كل أهداف ضرباته الليلية في أوكرانيا

الجيش الروسي: تدمير كل أهداف ضرباتنا الليلية في أوكرانيا



أكّد الجيش الروسي الخميس أنه دمّر كل أهداف ضرباته الليلية على أوكرانيا، بعدما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 29 من 30 صاروخًا أطلقتها موسكو.



وقالت وزارة الدفاع الروسية "دُمّرت كل الأهداف المحدّدة"، مشيرة إلى أن قواتها أصابت "مخزونًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".