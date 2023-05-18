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سعر الغاز الطبيعي الأوروبي دون الثلاثين يورو للميغاواط للمرة الأولى منذ حزيران

أخبار دولية
2023-05-18 | 10:48
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سعر الغاز الطبيعي الأوروبي دون الثلاثين يورو للميغاواط للمرة الأولى منذ حزيران
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سعر الغاز الطبيعي الأوروبي دون الثلاثين يورو للميغاواط للمرة الأولى منذ حزيران

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعها لتبلغ أدنى مستوى منذ عامين بسبب أسواق ممونة بشكل جيد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الطلب.
 
وقرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش، تم تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي (تي تي اف) الذي يعد المرجع الأوروبي ب29,90 يورو لكل ميغاواط في الساعة بعيد وصوله إلى 29,85 يورو لكل ميغاواط في الساعة. 

ولم يسجل هذا السعر منذ حزيران 2021.

أخبار دولية

الغاز الطبيعي الأوروبي

اوروبا

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