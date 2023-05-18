قمة دول مجموعة السبع تنعقد في اليابان

قمة دول مجموعة السبع في اليابان..



تنعقد قمة دول مجموعة السبع في اليابان.



وبدأ قادة دول الـG7 التوافد إلى هيروشيما لعقد قمّةٍ تستمر لثلاثة أيام، تتمحور حول تشديد العقوبات على روسيا والتصدي لـ"الإكراه الإقتصادي" الذي قد تمارسه الصين.



ومن المقرر أن يبدأ القادة قمتهم بزيارة لمتحف السلام وسط هيروشيما المكرس لإحياء ذكرى القصف الذري الأميركي للمدينة في نهاية الحرب العالمية الثانية.



ومن المتوقع أن يسعى قادة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا لإظهار جبهة موحدة بمواجهة روسيا والصين، وكذلك حول مسائل إستراتيجية أخرى لا تعتمد دولهم حيالها على الدوام مواقف متشابهة.