تظاهرة في كينشاسا رفضًا لتنظيم الألعاب الفرنكوفونية في الكونغو الديموقراطية

تظاهرة في كينشاسا رفضًا لتنظيم الألعاب الفرنكوفونية في الكونغو الديموقراطية

تظاهر ناشطون في حركات مدنية كونغولية الخميس أمام السفارة الفرنسية في كينشاسا ضد تنظيم جمهورية الكونغو الديموقراطية لدورة الألعاب الفرنكوفونية المقبلة، على خلفية النزاع في شرق البلاد والذي يشمل رواندا التي يتهمها الكونغوليون بتلقي دعم غربي، وفق مراسلي فرانس برس.



وندد المتظاهرون بالفرنكوفونية معتبرين أنها "أحد أشكال الإستعمار الذهني"، وانتقدوا كون الوزيرة الرواندية السابقة لويز موشيكيوابو الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.



وتستضيف كينشاشا بين 28 تموز والسادس من آب النسخة التاسعة من الألعاب الفرنكوفونية.



وقال الناشط جوزيه بونغ لصحافيين: "بلدنا معتدى عليه. لا يمكن أن نحتفل بالألعاب وفي الوقت نفسه نشاهد المجازر".

