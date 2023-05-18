مستشار سابق لجونسون يؤكد أنه وصف ماكرون بأنه "متملق لبوتين"

مستشار سابق لجونسون يؤكد أنه وصف ماكرون بأنه "متملق لبوتين"

إنتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، متهمًا إياه بأنه "متملق لبوتين"، بحسب ما أكد مدير إتصالات جونسون السابق غوتو هاري الخميس.



وفي مطلع آذار 2022، ومع فرار عشرات آلاف الأوكرانيين من بلادهم جراء بدء الغزو الروسي في 24 شباط، إنتقدت وسائل إعلام بريطانية ودول أوروبية عدة، استضافة المملكة المتحدة لعدد قليل من اللاجئين.



وقال مدير إتصالات جونسون السابق في حلقة جديدة نشرت الخميس من بودكاست "إنبريسيدنتيد" الذي يقدمه: "إنتقد ماكرون بوريس بشكل مباشر جدًا، وتصدرت تصريحاته الصفحة الأولى لصحيفة الغارديان، وكان يوم جمعة على ما أعتقد".



وروى أن جونسون خلال إجتماع مع مستشاريه شن هجومًا عنيفًا على إيمانويل ماكرون، ووصفه بأنه غبي، قائلاً إنه غريب الأطوار ومتملق لبوتين".