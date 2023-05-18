الصين تتحدى معسكر الغرب وتستضيف قمة آسيوية سداسية

بايدن وصل الى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع

بايدن وصل الى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع

المبعوث الصيني الى كييف: "لا حل سحريا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا