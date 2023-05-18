تظاهرة في غرب بوركينا تطالب بمزيد من الأمن بعد مقتل ستة أشخاص

تظاهرة في غرب بوركينا تطالب بمزيد من الأمن بعد مقتل ستة أشخاص

تظاهر مئات الخميس في مدينة نونا في غرب بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف جهادية، وذلك للمطالبة بمزيد من الأمن بعد مقتل ستة من سكانها الثلاثاء، وفق ما نقل سكان لفرانس برس.



وقال مادي كومباري أحد المتظاهرين لفرانس برس إن "مئات تجمعوا صباح الخميس أمام مركز الدرك في نونا، كبرى مدن مقاطعة كوسي، للمطالبة بمزيد من الأمن في المدينة وأنحائها".



وأفاد منظمو التحرك بأن التنقل بات بالغ الخطورة عند مختلف التقاطعات حول نونا بسبب أنشطة المجموعات الجهادية.

