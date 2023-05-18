عفو رئاسي عن أكثر من أربعة آلاف سجين في زيمبابوي

عفو رئاسي عن أكثر من أربعة آلاف سجين في زيمبابوي

أصدر رئيس زيمبابوي الخميس عفوًا عن أكثر من أربعة آلاف سجين يشكلون خمس المعتقلين في هذا البلد، وذلك قبل بضعة أسابيع من إستحقاقات إنتخابية.



وقالت سلطات السجون في هذا البلد في إفريقيا الجنوبية إنه تم الإفراج عن 4270 سجينًا معظمهم رجال، تنفيذًا لمرسوم أصدره الرئيس إيمرسون منانغاغوا.



ومن شأن هذا الإجراء أن يخفض الإكتظاظ في نحو خمسين سجنًا في زيمبابوي لا تتجاوز قدرة إستيعابها 17 ألف شخص لكنها تأوي 22 ألفًا.