الشرطة النيجيرية تشتبه بوقوف إنفصاليين خلف هجوم إستهدف قافلة أميركية

الشرطة النيجيرية تشتبه بوقوف إنفصاليين خلف هجوم إستهدف قافلة أميركية

أعلنت الشرطة في نيجيريا الخميس أنها تعتقد أن إنفصاليين يقفون وراء الهجوم الذي وقع الثلاثاء على قافلة أميركية وتسبب بمقتل سبعة أشخاص.



وقالت الشرطة الوطنية في نيجيريا في بيان إن الهجوم الذي وقع في ولاية أنامبرا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.



ووقع الهجوم في منطقة تشهد تصعيدًا لهجمات تنسبها السلطات إلى حركة السكان الأصليين في بيافرا الإنفصالية.



وكانت القافلة مؤلفة من مركبتين تقلان تسعة أشخاص جميعهم نيجيريون، خمسة منهم يعملون للحكومة الأميركية وأربعة من عناصر الشرطة.