دراسة: المياه تنحسر في نصف بحيرات العالم وسدوده

دراسة: المياه تنحسر في نصف بحيرات العالم وسدوده

أظهرت دراسة جديدة أن كمية المياه تتقلص في أكثر من نصف بحيرات العالم وخزاناته، وهو إتجاه يهدد هذا المصدر الحيوي للمياه العذبة ويعزى إلى حد كبير إلى الإحتباس الحراري والإفراط في إستخدام البشر له.



ويعيش نحو ربع سكان العالم في مناطق تعاني بحيراتها من الجفاف أو تتبخر المياه في سدودها، وفق الدراسة التي نشرت الخميس في مجلة ساينس العلمية المرموقة.



وقال بالاجي راجاغوبالان، الأستاذ في جامعة كولورادو بولدر والمشارك في وضع الدراسة، لوكالة فرانس برس: "البحيرات في خطر على مستوى العالم، وهذا له تبعات واسعة. إنها توفر للمجتمعات والإنسانية شريان الحياة، ومع ذلك فهي لا تحصل على الإحترام الذي تستحقه".



وتغطي البحيرات حوالى 3% من سطح الأرض لكنها تمثل 87% من المياه العذبة السائلة عليها. وهي تستخدم للإستهلاك البشري أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء.



وعاينت دراسات سابقة جفاف وتدهور حالة البحيرات الكبرى بشكل منفرد. لكن هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم عرضًا تفصيليًا للإتجاهات العالمية وأسباب التغييرات المرصودة، وذلك بفضل أرصاد الأقمار الإصطناعية.

