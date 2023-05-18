في قمة مجموعة السبع... عقوبات أميركية جديدة تستهدف "آلة الحرب" الروسية

أعلنت قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان عن عقوبات أميركية جديدة تستهدف "آلة الحرب" الروسية، في إطار تشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع.



وأكد المسؤول، الذي طلب من الصحافيين عدم كشف هويته، أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات، بينها حزمة أميركية "أساسية" ستجعل "من الصعب على روسيا الحفاظ على آلة الحرب الخاصة بها".