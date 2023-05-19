زلزال بقوة 7,7 درجات يضرب كاليدونيا الجديدة وتحذير من تسونامي

زلزال في كاليدونيا الجديدة..

ضرب زلزال قويّ بلغت شدّته 7,7 درجات الجمعة في المحيط الهادئ في جنوب شرق كاليدونيا الجديدة، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، ما استدعى التحذير من تشكّل تسونامي.



ورُصِدت الهزّة على عمق 37 كيلومترًا بحسب المصدر ذاته. من جهته، قال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ إنّ تشكل موجة مدّ هو أمر "ممكن" الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.