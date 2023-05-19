رفع حالة الإنذار بحدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة

حالة الإنذار بحدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة.. ترفع



رفعت حالة الإنذار بحدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة بعد ساعة على إعلانها الجمعة على أثر زلزال قوي وقع قبالة الأرخبيل، كما أعلنت إدارة الدفاع المدني.



وكانت الشرطة أخلت سواحل كاليدونيا الجديدة وأطلقت صفارات الإنذار بتسونامي على السواحل لدعوة السكان إلى إخلاء منازلهم على أثر الزلزال الذي بلغت شدته 7,7 درجات على مقياس ريشتر حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.