الاتحاد الأوروبي "سيحدّ" من تجارة الألماس الروسية

رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي "سيحدّ" من تجارة الألماس الروسية



قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيستهدف تجارة الألماس الروسية المربحة، في إطار السعي إلى تضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.



وصرح ميشال للصحافة "سنحدّ من تجارة الألماس الروسية"، في وقت يجتمع زعماء مجموعة السبع خلال قمة في مدينة هيروشيما اليابانية.