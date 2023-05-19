الإفراج عن أسترالي اختطفه تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو قبل 7 سنوات

أُفرِج عن الطبيب الأسترالي كينيث إليوت (88 عاما) بعد سبع سنوات من الأسر في غرب إفريقيا حسبما أعلنت الحكومة الأسترالية الجمعة.واختُطِف إليوت وزوجته بأيدي جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو في كانون الثاني 2016. وكان أُفرِج عن زوجته جوسلين بعد شهر على اعتقالها.