الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الإفراج عن أسترالي اختطفه تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو قبل 7 سنوات

أخبار دولية
2023-05-19 | 01:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإفراج عن أسترالي اختطفه تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو قبل 7 سنوات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الإفراج عن أسترالي اختطفه تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو قبل 7 سنوات

الحكومة الأسترالية: الإفراج عن أسترالي اختطفه تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو قبل 7 سنوات

أُفرِج عن الطبيب الأسترالي كينيث إليوت (88 عاما) بعد سبع سنوات من الأسر في غرب إفريقيا حسبما أعلنت الحكومة الأسترالية الجمعة. 
 
واختُطِف إليوت وزوجته بأيدي جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو في كانون الثاني 2016. وكان أُفرِج عن زوجته جوسلين بعد شهر على اعتقالها.
 

أخبار دولية

الحكومة الأسترالية

أسترالي

تنظيم القاعدة

بوركينا فاسو

LBCI التالي
واشنطن تندد بهتافات "عنصرية" ضد العرب خلال تظاهرات في إسرائيل
الاتحاد الأوروبي "سيحدّ" من تجارة الألماس الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-05-15

أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!

LBCI
أخبار دولية
2023-05-13

مقتل 33 مدنيا في هجوم شنه مسلحون في بوركينا فاسو

LBCI
أخبار دولية
2023-05-12

أستراليا تشيد بـ"مرحلة إيجابية" في التجارة مع الصين

LBCI
منوعات
2023-05-03

قصة موجعة... العثور على رفات أسترالي داخل تمساحين!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:38

رئيس الوزراء الروسي يزور الصين في 23 و24 أيار

LBCI
أخبار دولية
03:29

القمة العربية بنسختها الـ32 اليوم في جدة.. فماذا يتضمنّ برنامجها؟

LBCI
أخبار دولية
03:23

منظمة العفو الدولية تطالب الرئيس الكوبي بالإفراج عن معارضين

LBCI
أخبار دولية
02:49

زيلينسكي سيشارك حضوريا في قمة مجموعة السبع في اليابان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:13

مروجو ومتعاطو مخدرات في قبضة مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس

LBCI
أخبار دولية
01:46

بريطانيا تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا بينها حظر على الألماس

LBCI
فنّ
10:39

جوني ديب يرد في مهرجان "كان" على منتقديه: "ضرب مريع من الخيال"

LBCI
منوعات
2023-05-17

بعد اختطافها في 2017... مسلسل على نتفليكس يجمع فتاة بوالدها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:29

القمة العربية بنسختها الـ32 اليوم في جدة.. فماذا يتضمنّ برنامجها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من الشمال إلى الجنوب روايات متنوّعة في متاحف لبنان... والدخول مجانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إنطلاق "مهرجان بيروت الرياضي" بنسخته الأولى قريبا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ارقام صادمة تنشرها مؤسسة سمير قصير

LBCI
أخبار دولية
13:48

الصين تتحدى معسكر الغرب وتستضيف قمة آسيوية سداسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

عشاء سنوي لمجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الملف اللبناني بتعقيداته السياسة حاضر في القمة العربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عبد الرزاق الغمرواي ..مخطوفٌ في الشمال ومحرّرٌ في البقاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:22

بيان للامن العام حول جوازات السفر..

LBCI
أخبار لبنان
02:13

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
10:06

تحدّث عن سرقة من حقائبه في مطار بيروت خلال قدومه من كندا ... وهذا ما تبيّن

LBCI
فنّ
06:30

عادل امام يحتفل بعيد ميلاده.. هكذا بدا في سنّ الـ 83 (صور)

LBCI
خبر عاجل
10:24

سلامة لـ الحدث: المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق

LBCI
خبر عاجل
10:27

سلامة لـ الحدث: إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى ولن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي

LBCI
خبر عاجل
10:22

سلامة لـ الحدث: سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول وطلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت

LBCI
خبر عاجل
11:55

وصول الرئيس السوري بشار الاسد الى السعودية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة