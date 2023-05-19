واشنطن تندد بهتافات "عنصرية" ضد العرب خلال تظاهرات في إسرائيل

تنديد لواشنطن بهتافات "عنصرية" ضد العرب خلال تظاهرات في إسرائيل



نددت الولايات المتحدة الخميس بهتافات "عنصرية" ضد العرب أُطلِقَت خلال تظاهرات قومية في إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميللر على تويتر إن "الولايات المتحدة تعارض قطعا اللغة العنصرية أيا يكن شكلها"، مضيفا "ندين الهتافات البغيضة على غرار +الموت للعرب+ خلال تظاهرات اليوم في القدس".