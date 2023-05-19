البيت الأبيض يعلن إحراز "تقدم منتظم" في المفاوضات بشأن الدين الأميركي

البيت الأبيض: إحراز "تقدم منتظم" في المفاوضات بشأن الدين الأميركي



تبلّغ جو بايدن من جانب فِرَقه بأنّه تمّ إحراز "تقدّم مُنتظم" في المفاوضات الدائرة في واشنطن لتجنّب التخلّف عن سداد الولايات المتحدة ديونها، حسبما قال الجمعة مسؤول بالبيت الأبيض على هامش قمّة مجموعة السبع في اليابان التي يحضرها الرئيس الأميركي.



وصرّح المسؤول بأنّ "الرئيس طلب من فريقه مواصلة الضغط" توصّلًا إلى اتّفاق بين الحزبين، مضيفا أنّ بايدن "يبقى واثقا بقدرة الكونغرس على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتجنّب التخلّف عن سداد" الديون الأميركيّة.