شي جينبينغ: الصين وآسيا الوسطى يجب أن "تستغلا بالكامل" إمكانيات التجارة والتعاون

الرئيس الصيني: الصين وآسيا الوسطى يجب أن "تستغلا بالكامل" إمكانيات التجارة والتعاون



دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة بلاده وآسيا الوسطى إلى "استغلال كامل" إمكانيات التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والقدرة الصناعية.



وفي كلمة ألقاها أمام رؤساء دول خمس جمهوريات سوفياتية سابقة في قمة غير مسبوقة، حضّهم شي على "استغلال كامل فرص التعاون التقليدي في مجالات الاقتصاد والتجارة والقدرة الصناعيّة والطاقة والنقل"، وفقًا لمقتطفات من خطابه نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة.