قائد مجموعة فاغنر يستبعد السيطرة على باخموت خلال أيام

قائد مجموعة فاغنر: السيطرة على باخموت غير مرجحة في الأيام المقبلة

صرح قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين في رسالة على تطبيق تلغرام ليل الخميس الجمعة إن السيطرة على مدينة باخموت حيث تتركز المعارك في شرق أوكرانيا منذ أشهر، غير مرجحة في الأيام المقبلة.



وقال بريغوجين إنه "من غير المرجح أن يتم أخذ باخموت بالكامل غدا أو بعد غد"، مشيرا إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة.



وأضاف: "لم نأخذ باخموت بعد"، موضحا أن "هناك ضاحية تسمى ساموليت وتبدو قلعة منيعة تتألف من صفوف من مبان تشكل سدا وأصعب المعارك تجري هناك حاليا".



وتابع بريغوجين "لذلك هناك طلب مهم: السعادة تحب الصمت دعونا ننهي عملنا".



وكانت أوكرانيا أعلنت الثلاثاء أنها سيطرت على أكثر من عشرين كيلومترا مربعا على مشارف باخموت لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في المدينة نفسها التي دمرتها معارك مستمرة منذ اشهر.



والمعركة من أجل هذه المدينة الواقعة في دونباس هي الأعنف والأطول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.



ويشكك المراقبون في الأهمية الاستراتيجية لباخموت بالنسبة لروسيا، لكن ذلك سيسمح لموسكو بتحقيق النصر بعد انتكاسات عدة.