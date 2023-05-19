الولايات المتحدة وتايوان تختتمان مفاوضاتهما التجارية قبل توقيع اتفاق

اختتام المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان قبل توقيع اتفاق



أعلنت واشنطن الخميس أنها اختتمت محادثات تجارية مع تايوان لتعزيز العلاقات بين الاقتصادين، في المرحلة الأخيرة قبل توقيع اتفاق للتجارة وبعد أقل من عام على إطلاق هذه المبادرة التي انتقدتها الصين بشدة.



وقالت الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي في بيان إن "هذا الإنجاز يشكل مرحلة مهمة في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتايوان".



وتحدثت عن تقدم في "أولويات تجارية متبادلة"، مؤكدة "نتطلع إلى مواصلة هذه المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية قوية وعالية المستوى تعالج التحديات الاقتصادية الملحة في القرن الحادي والعشرين".



وأطلقت الولايات المتحدة وتايوان محادثات تجارية ثنائية في حزيران 2022 متحدية بكين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وترفض السماح لها بإقامة أي علاقة رسمية مع دول أجنبية.



من جهته، تحدث الوزير التايواني المسؤول عن المفاوضات التجارية جون دينغ عن "اختراق تاريخي".



ويربط "إطار" للتجارة والاستثمارات منذ 1994 بين الولايات المتحدة وتايوان.



وانضمت تايبيه أيضًا إلى منظمة التجارة العالمية في 2002 مما ساهم في نمو التجارة الثنائية.



وتشكل الولايات المتحدة أهم شريك ومورد أسلحة لتايوان.