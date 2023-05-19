إعدام ثلاثة محكومين على خلفية التظاهرات في إيران

السلطة القضائية: إعدام ثلاثة محكومين على خلفية التظاهرات في إيران



أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن أحكاما بالإعدام نفذت الجمعة في ثلاثة رجال أدينوا بالتورط في مقتل افراد من قوات الأمن خلال التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني.



وكانت الأحكام صدرت على مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة"، خلال تظاهرة في مدينة أصفهان، كما ذكر موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية "ميزان أون لاين".