زيلينسكي سيشارك حضوريا في قمة مجموعة السبع في اليابان

أ ف ب: زيلينسكي سيشارك حضوريا في قمة مجموعة السبع في اليابان



يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضوريا في قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان حتى الأحد، على ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر مطلع في هيروشيما.



ولم يوضح المصدر متى سيصل زيلينسكي الذي كان من المتوقع بالأساس أن يتوجه بكلمة إلى القمة الأحد عبر الفيديو، مشيرا إلى أنه ليس من المستبعد أن يحصل تغيير في اللحظة الأخيرة في جدول الرئيس الأوكراني الذي أنهى للتو جولة على عدد من الدول الأوروبية.