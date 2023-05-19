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حصيلة ضحايا الإعصار موكا في بورما ترتفع إلى 145 قتيلا
أخبار دولية
2023-05-19 | 02:27
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حصيلة ضحايا الإعصار موكا في بورما ترتفع إلى 145 قتيلا
حصيلة ضحايا الإعصار موكا في بورما ترتفع إلى 145 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار موكا في بورما الى 145 قتيلا، بحسب ما أفاد المجلس العسكري في بيان الجمعة.
وقال الفريق الاعلامي للمجلس في بيانه "في المجموع، قضى 145 شخصا في الإعصار"، وهو العاصفة الأكثر شدة التي تضرب بورما وبنغلادش منذ أكثر من عشرة أعوام.
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