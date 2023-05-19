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القمة العربية بنسختها الـ32 اليوم في جدة.. فماذا يتضمنّ برنامجها؟

القمة العربية بنسختها الـ32 اليوم في جدة.. ماذا في التفاصيل؟

تنعقد القمة العربية اليوم في جدة، حيث بدأ وصول رؤساء الدول والوفود الرسمية. ومن المرجّح أن تتضمن القمة كلمة للرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي.