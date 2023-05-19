رئيس الوزراء الروسي يزور الصين في 23 و24 أيار

يقوم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بزيارة للصين يومي 23 و24 ايار، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين "بناء على دعوة رئيس الوزراء لي كيانغ يقوم رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ميشوستين بزيارة رسمية للصين في 23 و24 ايار".