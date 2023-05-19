وزير الدفاع الروسي زار منطقة تحتلها موسكو في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي في منطقة تحتلها موسكو في أوكرانيا



زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة زابوريجيا المحتلة في جنوب أوكرانيا، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الجمعة، في وقت تقول كييف إنها انهت استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق.



وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الدفاع في روسيا الاتحادية الجنرال سيرغي شويغو تفقد مركز القيادة المتقدم لأحد تشكيلات مجموعة شرق العسكرية في منطقة زابوريجيا"، من دون أن تحدد تاريخ حصول الزيارة.