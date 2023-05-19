مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا للحد من تمويل حربها على أوكرانيا

قرر قادة دول مجموعة السبع خلال قمتهم في هيروشيما في اليابان الجمعة فرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف "حرمانها من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وخدمات مجموعة السبع التي تساند حملتها الحربية" في أوكرانيا.وجاء في بيان أن العقوبات تشمل قيودا على صادرات منتجات "أساسية لروسيا في ساحة المعركة"، كما تستهدف كيانات متهمة بنقل معدات إلى الجبهة لحساب موسكو.