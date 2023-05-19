طائرة ركاب روسية تحط في تبليسي للمرة الأولى منذ 2019

حطت طائرة ركاب روسية في العاصمة الجورجية تبليسي الجمعة، للمرة الأولى منذ استئناف الرحلات التجارية المباشرة بين روسيا والدولة الواقعة في القوقاز الأسبوع الماضي، والمُعلّقة منذ 2019.وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أن الطائرة التي تديرها شركة "أزيموت ايرلاينز" Azimuth Airlines، حطّت في تبليسي في الساعة 13,17 بالتوقيت المحلي (9,17 بتوقيت غرينتش).