الأمم المتحدة: نحو 800 ألف شخص تضرروا جراء الإعصار موكا في بورما

الأمم المتحدة: نحو 800 ألف شخص تضرروا جراء الإعصار موكا في بورما



افادت الامم المتحدة بأن نحو 800 الف شخص تضرروا جراء الاعصار موكا في بورما، في حين قدر المجلس العسكري عدد القتلى ب145.



وقالت انثيا ويب مساعدة مدير برنامج الاغذية العالمي في آسيا والمحيط الهادىء في مقر الامم المتحدة في جنيف "يحتاج ما لا يقل عن 800 الف شخص على مسار الاعصار الى مساعدة غذائية عاجلة" في بورما.

