زيلينسكي في السعودية لحضور القمة العربية

زيلينسكي في السعودية لحضور القمة العربية



وصل الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الى السعودية لحضور القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة على البحر الأحمر.



وكتب زيلينسكي في حسابه على تلغرام "سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى".

وهي اول زيارة يقوم بها للمنطقة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده.