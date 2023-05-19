الأسد التقى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.. وبحث بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين

الأسد التقى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة..



التقى الرئيس السوري بشار الأسد، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس الوفد الإماراتي المشارك في القمة العربية.



وبحث معه العلاقات الثنائية الوثيقة بين سوريا والإمارات، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.



ونقل الشيخ منصور للرئيس الأسد تحيات صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.