بن عبد الرحمان: العالم يمر بحالة استقطاب متزايدة وحريصون على إعادة توحيد الصف الفلسطيني

أوضح رئيس الوزراء الجزائري رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان "أننا احتضنا القمة العربية في دورتها السابقة وسط تحديات دولية كبيرة، معتبرا أن العالم يمر بحالة استقطاب متزايدة وأزمات في أمن الطاقة والغذاء.



وجدد بن عبد الرحمان، في مستهل القمة الـ32 لجامعة الدول العربية في جدة، التضامن مع الشعب الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.



واكد الحرص على إعادة توحيد الصف الفلسطيني.



ورحّب باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، مثمنا دور المملكة العربية السعودية في هذه العودة.