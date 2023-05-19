بن سلمان: لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات

شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام قمة جامعة الدول العربية في جدة أننا "لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات".



وأمل بن سلمان أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار فيها وحل أزمتها.



وأكد للدول "الصديقة" في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام، مشددا على بذل الجهود للوصول إلى حل للازمة السياسية بين اوكرانيا وروسيا.