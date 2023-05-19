أبو الغيط: لا بد من التمسك بالمصالح العربية

أكد الامين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط على أنه ليس أمام الدول العربية سوى أن تستمسك وتلتزم بالعمل فيما بينها لمواجهة الاستقصاب الدولي.



ورأى، في مستهل قمة جامعة الدول العربية في جدة، أن المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر ولا بد من التمسك بالمصالح العربية.



واعتبر أبو الغيط أن ثمة فرصة في سوريا لا ينبغي تفويتها لمعالجة الازمة، لافنا إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسويتها.