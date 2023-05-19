زيلينكسي امام قمة جدة: لتغيير موقف البعض منكم من تصرفات روسيا

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، في خطاب ألقاه أمام قادة دول عربية خلال قمة جامعة الدول العربية في جدة، زعماء عرب بـ"غض الطرف" عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبا بموقف موحد "لإنقاذ الناس" من السجون الروسية.



وأسف زيلينكسي من :ان هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن (...) السجون والضم غير القانوني" للأراضي الاوكرانية.



واشار إلى أن لدينا بالفعل تجربة إيجابية مع السعودية في ما يتعلق بالإفراج عن مواطنينا الذين أسرتهم روسيا، في إشارة إلى توّسط الرياض في عملية تبادل للأسرى بين كييف وموسكو.



وتابع: "يمكننا توسيع هذه التجربة. حتى إذا كان هناك أشخاص هنا في القمة لديهم وجهة نظر مختلفة بشأن الحرب على أرضنا، ويصفونها بأنها صراع، فأنا متأكد من أننا يمكن أن نتّحد جميعا في إنقاذ الناس من أقفاص السجون الروسية".



وأكّد زيلينسكي: "أنا هنا حتى يتمكن الجميع من إلقاء نظرة صادقة، بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك ومحاولة الروس للتأثير" على موقفهم.