البرهان يقيل دقلو من مجلس السيادة السوداني

أقال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مرسوم دستوري، خصمه الفريق محمد حمدان دقلو من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة، وذلك بعد نحو شهر من اندلاع الحرب بينهما.



وأعلن مجلس السيادة في بيان مقتضب "إعفاء" دقلو من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة بموجب مرسوم دستوري.



وأصدر البرهان مرسوما دستوريا آخر يقضي بتعيين مالك عقار، قائد أحد أجنحة حركة تحرير السودان (شمال)، نائبا لرئيس مجلس السيادة.



وكان عقار عضوا في مجلس السيادة.