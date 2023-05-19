على مستوى القادة.. انطلاق القمة العربية في جدة

على مستوى القادة.. انطلاق القمة العربية في جدة

انطلقت أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة السعودية، بمشاركة سورية رسمية.



وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة، وذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على عودة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاما.



وتركز القمة على ملفات سوريا والأزمة في السودان والقضية الفلسطينية اضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية.



وقد رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.



وأوضح رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان "أننا احتضنا القمة العربية في دورتها السابقة وسط تحديات دولية كبيرة، معتبرا أن العالم يمر بحالة استقطاب متزايدة وأزمات في أمن الطاقة والغذاء.



وجدد بن عبد الرحمان، في مستهل القمة الـ32 لجامعة الدول العربية في جدة، التضامن مع الشعب الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. واكد الحرص على إعادة توحيد الصف الفلسطيني.



ورحّب باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، مثمنا دور المملكة العربية السعودية في هذه العودة.



من جهته، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام قمة جامعة الدول العربية في جدة أننا "لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات".



وأمل بن سلمان أن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار فيها وحل أزمتها.



وأكد للدول "الصديقة" في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام، مشددا على بذل الجهود للوصول إلى حل للازمة السياسية بين اوكرانيا وروسيا.



أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي فاتّهم في خطاب ألقاه أمام قادة دول عربية خلال قمة في جدة الجمعة، زعماء عرب بـ"غض الطرف" عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبا بموقف موحد "لإنقاذ الناس" من السجون الروسية.



وقال زيلينكسي: "للأسف، هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن السجون والضم غير القانوني" للأراضي الاوكرانية، مضيفا "أنا متأكد من أننا يمكن أن نتّحد جميعا في إنقاذ الناس من أقفاص السجون الروسية".



من جانبه، أكد الامين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط على أنه ليس أمام الدول العربية سوى أن تستمسك وتلتزم بالعمل فيما بينها لمواجهة الاستقصاب الدولي.



ورأى في مستهل قمة جامعة الدول العربية في جدة، أن المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر ولا بد من التمسك بالمصالح العربية.



واعتبر أبو الغيط أن ثمة فرصة في سوريا لا ينبغي تفويتها لمعالجة الازمة، لافنا إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسويتها.

أما الرئيس السوري بشار الأسد فقال إن "العمل العربي المشترك في حاجة إلى سياسة موحدة وآليات واضحة".



وأضاف الأسد: "علينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب".



وتابع: "العناوين كثيرة لا تتسع لها كلمات ولا تكفيها قمم، لا تبدأ عند جرائم الكيان الصهيوني المنبوذ عربيا ضد الشعب الفلسطيني المقاوم ولا تنتهي عند الخطر العثماني ولا تنفصل عن تحدي التنمية كأولوية قصوى لمجتمعاتنا النامية، هنا يأتي دور الجامعة العربية لمناقشة القضايا المختلفة ومعالجتها شرط تطوير منظومة عملها".



ورأى انه في القضايا "التي تشغلنا يوميا لا يمكننا معالجة الأمراض عبر معالجة الأعراض، فكل تلك القضايا تنتمي لعناوين أكبر لم تعالج في مراحل سابقة، لا بد من معالجة التصدعات التي نشأت خلال عقد مضى والأهم هو ترك القضايا الداخلية لشعوبها لإدارة شؤونها، وما علينا إلا أن نمنع التدخلات الخارجية في شؤونها".



وأكد الاسد "أن العمل العربي المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة". وقال: " الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك".



وأمل "أن تشكل القمة بداية مرحلة جديد للعمل العربي للتضامن في ما بيننا لتحقيق السلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلا من الحرب والدمار"، متوجها بالشكر العميق لرؤساء الوفود الذين رحبوا بوجودنا في القمة وعودة سوريا إلى الجامعة العربية.



وشكر الرئيس السوري خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على "الدور الكبير الذي قامت به السعودية وجهودها المكثفة التي بذلتها لتعزيز المصالحة في منطقتنا ولنجاح هذه القمة".

من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن معاناة لبنان وشعبه ازدادت تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جدي، اضافة الى أن لبنان لم يتوا يوما عن فتح أبوابه أمام النازحين السوريين ايمانا بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الانسانية على ما عداها.



واشار ميقاتي، أمام جتمعة الدول العربية في جدة، إلى أن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، يجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية ،والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل ، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم.



وقال: "هي عودةٌ لا يمكن أن تتحق اذا لم تتضافر الجهود العربية ،مع مؤازرة من المجتمع الدولي ، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدّمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم".



كما أكد ميقاتي احترام لبنان لكافة القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ مندرجاتها. وأنا اؤكد ايضا باسم كل لبنان إحترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات اليها وكل ما يسيئ الى الاستقرار فيها.



وأوضح أنه التزام ثابت ينبع من احساس بالمسؤولية تجاه اشقائنا ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها.



وتوجه ميقاتي بالكلام إلى الولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان: "من استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا اليها وتحويل المملكة الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعبا عليه أن يكون العضد لاشقائه في لبنان. من هنا فاننا نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الاخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد".



وكرر رئيس حكومة تصريف الاعمال شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتِها الخاصة والعامة. فلولا هذه الرعاية لكان وضعُ لبنان الماليُّ والاقتصاديُّ والاجتماعي أشدَّ قساوةً وإيلامًا.ولا بد من على هذا المنبر من ان نشكر الجمهورية العراقية على ما تقدمه دائما للبنان. وكم نتمنى عودة سريعة لجميع الأخوة العرب الى لبنان.



