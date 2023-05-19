بن سلمان يستقبل زيلينسكي: ندعم كل الجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً

استعرض ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد بن سلمان حرص المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.