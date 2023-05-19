اليكم اعلان جدة: وقف التدخلات الخارجية...ودعوة لانتخاب رئيس في لبنان

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شدد اعلان جدة على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.وتضمن اعلان جدة 12 عشرة نقطة، ومن بينها عن لبنان، حيث اعرب عن التضامن معه وحث كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من ازمته.اضافة الى نقاط أخرى، ابرزها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ، وتكثيف الجهود لتسوية شاملة وعادلة، وايجاد افق لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية.اضافة الى الملف السوداني والحرب الدائرة في اليبلاد، فقد شدد اعلان جدة على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف.كما جرى الترحيب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، والمنظمات والاجهوة التابعة لها.ولم يغب ايضا الملف اليمني، من حيث التاكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن.للاطلاع على اعلان جدة بالكامل