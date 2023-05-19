ابو الغيط: القمة العربية تميزت بالتوافق

ابو الغيط: القمة العربية تميزت بالتوافق



اعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ بعد البيان الختامي للقمة العربية، ان المملكة السعودية بذلت جهدا وحققت الهدف المطلوب منها تماما وتميزت القمة بالتوافق.



واضاف: "هناك رغبة بأن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي اكثر في حل الازمة السورية".



ولفت أبو الغيط الى انه تبين أن هناك إجماعا على الرغبة بالتفاعل والتعامل مع المشكلات العربية وعدم تركها للقوى الاجنبية.



واشار الى أن قمة جدة اهتمت بالملفات الاقتصادية واتخذت قرارات لدعم التنمية.