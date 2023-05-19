بن فرحان: إعلان قمة جدة أكد على تعزيزِ العمل العربي المشترك

بن فرحان: نعمل للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان

أكد وزيرُ الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن إعلانَ قمةِ جِدة أكد على تعزيزِ العمل العربي المشترك، معرباً عن أملِه في أن تسهمَ عودةُ سوريا الى الجامعةِ العربية بإنهاء أزمتِها.

وأعلن في مؤتمرٍ صحافي عقدَه مع الأمينِ العام للجامعة العربية في ختام القمة، ان المواقف المتشددة ليس في مصلحة الشعب السوري، ويتم العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.



وعن السودان، اضاف: "ندعو الأطراف السودانية إلى التحلي بالمسؤولية واللجوء للحوار، والمملكة تعمل مع واشنطن للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان".