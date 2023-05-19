السوداني يلتقي زيلينسكي في مدينة جدّة

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مدينة جدّة السعودية، اليوم الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية الـ(32)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وشهد اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسار التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة.

وأكد السوداني ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية ومنح فرصة للحوار للوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا وإحلال الأمن والسلام، وتجنّب المزيد من التصعيد.

من جانبه، بيّن الرئيس الأوكراني حرص بلده على تنمية التعاون بين البلدين وسبل توطيده في مجالات عدة، وقدم دعوة لزيارة أوكرانيا، مشيداً بدور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في دعم أمنها واستقرارها.