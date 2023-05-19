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عشرات القتلى في هجوم على بلدات عدة في شمال بوركينا فاسو
أخبار دولية
2023-05-19 | 16:26
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عشرات القتلى في هجوم على بلدات عدة في شمال بوركينا فاسو
عشرات القتلى في هجوم على بلدات عدة في شمال بوركينا فاسو
ارتفع عدد الضحايا المدنيين في بوركينا فاسو إلى 40 قتيلا، خلال أسبوع واحد بعد أن قُتل الخميس 20 شخصا على الأقل في هجوم على عدة قرى في شمال البلاد، وفق ما أفاد السكان ومصدر أمني.
وقال أحد السكان "أمس (الخميس)، عند حوالى الساعة 5:00 (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش) شنت مجموعات مسلحة هجوما على قرى بيلي وزانا ونونغوفايري" في محافظة ياتينغا (شمال). وتابع "قُتل 25 شخصا على الأقل، معظمهم في نونغوفايري وجُرح عدد آخر". وأكد مصدر أمني هذا الهجوم مشيرا من جهته إلى سقوط "نحو عشرين قتيلا". وقال المصدر إن عمليات التمشيط لا تزال جارية. وقال شخص آخر مقيم في هذه القرى إن "المهاجمين الذين جاءوا على دراجات نارية طاردهم متطوعون (مدنيون مساعدون للجيش) وجنود".
كذلك، أشار مصدر أمني آخر إلى أنه "تمت ملاحقتهم بمواكبة دعم جوي بعدما لجأوا إلى غابة بارغا. وقُتل عدد منهم".
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