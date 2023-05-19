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بايدن يفتح الطريق أمام تسليم مقاتلات "اف-16" لأوكرانيا من قبل دول أخرى

أخبار دولية
2023-05-19 | 17:28
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بايدن يفتح الطريق أمام تسليم مقاتلات &quot;اف-16&quot; لأوكرانيا من قبل دول أخرى
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بايدن يفتح الطريق أمام تسليم مقاتلات "اف-16" لأوكرانيا من قبل دول أخرى

بايدن يفتح الطريق أمام تسليم مقاتلات "اف-16" لأوكرانيا من قبل دول أخرى

في تحول كبير في الدعم الغربي لكييف، أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعدادا للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا مقاتلات تطالب بها بشدة، من نوع أف-16 أميركية، في قرار وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "تاريخي".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي الذي يشارك في قمة مجموعة السبع في اليابان، أكد لمحاوريه "دعمه مبادرة مشتركة تهدف الى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16".

ويواجه الرئيس بايدن الذي يدير الرد الغربي في مواجهة روسيا، ضغطا متزايدا للسماح بارسال مقاتلات اميركية "لوكهيد مارتن" الى اوكرانيا ليس من قبل الولايات المتحدة وانما من جانب دول أخرى تملكها.

وتسليم هذه الطائرات عبر دولة أخرى يخضع لموافقة مسبقة من جانب واشنطن وتحديدا لإذن من وزارة الخارجية، حرصا على حماية التكنولوجيا العسكرية الأميركية. وقال المسؤول "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها".

وتشكل هذه الصيغة التي تتضمن كلمة "موعد" وليس "اذا" كانت ستسلم، الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

ولاقى الاعلان الأميركي سريعا ترحيبا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره البلجيكي الكسندر دو كرو ووزيرة الدفاع الهولندية كايسا اولونغرين.

كذلك، أعلنت الدنمارك انها ستدريب طيارين أوكرانيين على طائرات اف-16.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان هذا الامر "سيساعد بشكل كبير سلاح الجو" لدينا واصفا الاعلان الأميركي بانه "تاريخي".
 

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